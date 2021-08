Fux anuncia nos bastidores que fará duro discurso contra Bolsonaro e militares na reabertura do STF nesta segunda

Presidente do STF promete reagir às ameaças seguidas de Bolsonaro contra a corte, o TSE e as eleições edit

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, fez espalhar nos bastidores do poder em Brasília que fará nesta segunda-feira (2) um duro discurso contra as ameaças de Jair Bolsonaro com apoio dos militares à democracia, contra o próprio STF, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a realização das eleições de 2022. O discurso de Fux será no início da tarde, na abertura dos trabalhos do STF depois do recesso.

A noticia provêm do jornalista Luis Nassif e da coluna Radar, de Veja , que atribui a informação às “palavras de colegas da Corte”.

Nassif escreveu neste domingo:

“Acabo de receber a informação de fonte estreitamente ligada ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. Diz ele que, no discurso de reabertura dos trabalhos do Supremo, Fux deixará de lado o temor reverencial e baterá duro em Bolsonaro.

A decisão foi acelerada por dois episódios. O mais recente, os ataques da deputada Bia Kicis ao Ministro Luís Roberto Barroso. O segundo, a constatação de que Bolsonaro já não dispõe do mesmo poder de dissuasão de antes. Ou seja, estaria tomado da coragem dos que enxergam os inimigos caídos no campo de batalha.

A fonte é privilegiada. Não obteve a informação diretamente de Fux, mas de pessoas próximas a ele.

Estando corretas as informações, pela primeira vez, desde que assumiu a presidência do STF, Fux sentará na cadeira de presidente.

Mais importante que o gesto em si, são as circunstâncias que o inspiraram. Como Fux não é dotado de uma coragem cívica maior, o gesto foi precedido de análises consistentes sobre o momento político atual”.

