Fux cogita GLO se houver violência no 7 de setembro

Apoie o 247

ICL

247 - O STF está montando um esquema de segurança para o 7 de setembro, temendo que as manifestações de militantes pró-Bolsonaro se tornem ainda mais violentas que as do ano passado. É o que informa Rodrigo Rangel, em sua coluna no Metrópoles.

A ordem para que o staff de segurança prepare um esquema de especial partiu do presidente da Corte, Luiz Fux. O STF e o TSE devem ser isolados, informa Rangel.

Fux afirmou que, se houver violência, será preciso baixar um decreto de Garantia da Lei e da Ordem, medida excepcional que permite às Forças Armadas atuarem na contenção de distúrbios. A depender do quadro, diz o ministro, a medida pode ser decretada pelo próprio STF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE