Fux nega urgência em julgar ação que pressiona Lira a analisar impeachment de Bolsonaro

Com a decisão do presidente do STF, a ação do PDT só deverá ser examinada após o recesso do Judiciário, a partir de 2 de agosto edit

Do Metrópoles- O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, entendeu que não há urgência em uma solicitação do PDT para obrigar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a analisar os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“Em sede de plantão judiciário, verifica-se ausente a urgência necessária para fins de atuação da Presidência desta Corte. Encaminhe-se o processo, por conseguinte, ao Eminente Relator, juiz natural da causa, para as providências que entender cabíveis”, diz o despacho de Fux.

Com isso, o caso só será analisado na volta do recesso do Judiciário, a partir de 2 de agosto, pelo relator original, ministro Nunes Marques.

Continue lendo no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.