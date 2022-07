Fux repudia tentativa de Bolsonaro de colocar em xeque as urnas eletrônicas e reitera confiança plena no processo eleitoral

O presidente do STF, Luiz Fux, e o presidente do TSE, Edson Fachin, conversaram por videoconferência nesta terça-feira, 19, a respeito dos ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, repudiou as declarações de Jair Bolsonaro a embaixadores sobre uma suposta vulnerabilidade das urnas eletrônicas.

Nesta segunda-feira, 18, em reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro insinuou que a contagem de votos registrados urnas eletrônicas seria vulnerável a adulterações, ao falar sobre um ataque hacker contra os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ocorrido em 2018.

No entanto, a Polícia Federal (PF) não concluiu que houve fraude no sistema de votação em 2018 ou que os resultados das eleições foram adulterados. Segundo o TSE, o acesso dos hackers "não representou qualquer risco à integridade das eleições de 2018".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta terça-feira, 19, Fux se reuniu com o presidente do TSE, Edson Fachin, por videoconferência e criticou a tentativa de Bolsonaro de colocar em xeque as urnas eletrônicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fux reiterou a Fachin sua "confiança total na higidez do processo eleitoral e na integridade dos juízes que compõem o TSE", segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do STF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Em nome do STF, o ministro Fux repudiou que, a cerca de 70 dias das eleições, haja tentativa de se colocar em xeque mediante a comunidade internacional o processo eleitoral e as urnas eletrônicas, que têm garantido a democracia brasileira nas últimas décadas", diz o texto.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE