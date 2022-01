Gaspari compara movimentos de Lula aos de Tancredo e vê isolamento dos adversários

Apoie o 247

247 – O colunista conservador Elio Gaspari compara os movimentos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos de Tancredo Neves, em 1984, que conseguiu criar uma unidade em torno de seu nome para que o Brasil saísse da ditadura militar. "Forte nas pesquisas, acenando com Geraldo Alckmin na vice, buscando conversas com a dissidência tucana, com Marina Silva e com figuras do agronegócio, Lula está um passo à frente de seus adversários que tentam construir uma alternativa à polarização com Bolsonaro. O ex-presidente acredita ter neutralizado as restrições que sua base fazia à marcha em direção ao centro, e mesmo a 'setores da centro-direita'. Aberta essa porta, trará novas surpresas", escreve Gaspari, em sua coluna desta quarta-feira na Folha.

"Coisa parecida só aconteceu em 1984, quando Tancredo Neves reciclou a frente que pedia eleições diretas, transformando-a num movimento a favor de sua indicação pelo Colégio Eleitoral. A raposa mineira conseguiu um milagre: pela primeira vez na história do Brasil a conciliação partiu da oposição", pontua.

Gaspari diz ainda que Lula se colocou à frente dos postulantes que estão na pista e que João Doria e Sergio Moro parecem engessados. "A marcha de Lula para o centro dá-lhe o conforto de contribuir para o isolamento de Bolsonaro. A carta que o conservadorismo nacional tirou da manga em 2018, sonhando com as reformas liberais de Paulo Guedes, está reduzida hoje a um governante que orienta e é orientado pela superstição da cloroquina e pelo receituário do doutor Marcelo Queiroga", finaliza.

