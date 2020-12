General Heleno ataca Janio de Freitas: “medíocre, insosso e inexpressivo”

Em artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo, o colunista Janio de Freitas disse que o secretário do GSI, general Augusto Heleno é um “velho mentiroso” ao negar sua participação no esquema envolvendo interferência na Abin para beneficiar Flávio Bolsonaro edit

247 - O secretário do GSI, general Augusto Heleno, usou suas redes sociais neste domingo (13) para atacar o colunista do jornal Folha de S.Paulo Janio de Freitas, após ele dizer que o militar é um “velho mentiroso” ao negar sua participação no esquema envolvendo interferência na Abin para beneficiar Flávio Bolsonaro.

Heleno irritou-se e postou uma mensagem em sua conta no Twitter chamando-o de “medíocre, insosso e inexpressivo”.

“Jorn Jânio de Frestas.Já provei sua desonestidade intelectual. Outra vez,vc me acusa de mentiroso. Mentiroso é vc, que, por um distúrbio mental, me atribui fatos que nunca aconteceram. Trate-se. Vc é medíocre, insosso e inexpressivo profissionalmente. Pior ainda,como ser humano”, disse o principal escudeiro de Jair Bolsonaro.





Logo pela manhã, Janio escreveu em artigo: "O general Augusto Heleno Pereira negou a revelação da revista Época. É um velho mentiroso. Isso está provado desde os anos 90, quando me escreveu uma carta negando sua suspeita ligação com Nicolau dos Santos Neto, o juiz da alta corrupção no TRT paulista. Tive provas documentais para desmenti-lo. Estava então no Planalto de Fernando Henrique. Com Bolsonaro, além de desviar a Abin em comum com Alexandre Ramagem, que a dirige, Augusto Heleno já esteve em reuniões com os advogados de Flávio, que é agora quem o desmente".

"Ramagem, por sua vez, é o delegado que Bolsonaro quis na direção da Polícia Federal, causando a saída de Sergio Moro do governo. Fica demonstrado, portanto, pelas figuras de Augusto Heleno e Ramagem no desvio de finalidade da Abin, que Bolsonaro tentou controlar a PF para usá-la na defesa de Flávio, de si mesmo, de Carlos, de Michelle, de Fabrício Queiroz e sua mulher Márcia e demais componentes do grupo”.

“Se nem essa corrupção institucional levar à retirada de toda a corja, será forçoso reconhecer um finalzinho. Não da pandemia, como disse Bolsonaro. Do Brasil, mesmo” acrescentou Jânio.

