General Santos Cruz desiste de candidatura

247 - O general Carlos Alberto Santos Cruz não será mais candidato a nenhum cargo eletivo na eleição de 2022. De acordo com informações do jornal O Estado de S. Paulo, o general decidiu retirar a candidatura para embarcar para a Ucrânia. O militar brasileiro foi escolhido pela ONU para chefiar a missão internacional que vai apurar o ataque ao presídio de Olenivka, na Ucrânia.

No entanto, Santos Cruz afirma que a decisão sobre a candidatura não tem nenhuma relação com o anúncio da missão para a Ucrânia, pois essa era uma decisão já tomada anteriormente.

>>> Santos Cruz é o nome certo para liderar investigação sobre ataque a Elenovka, diz especialista

Crítico do governo Bolsonaro, Santos Cruz almejava enfrentar as urnas pelo Podemos. Sua desistência de disputar um cargo eletivo vai na direção contrária de seus colegas de farda. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2.030 candidatos militares – das Forças Armadas e das Forças de Segurança estaduais – tiveram suas candidaturas registradas.

