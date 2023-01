General Tomás convoca primeira reunião de cúpula do Exército sob seu comando

Há grande expectativa se o novo comandante vai abordar as providências a respeito do envolvimento de militares nos atos golpistas de 8 de janeiro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, convocou para a terça-feira (24) a primeira reunião com a cúpula da Força desde que assumiu o posto.

No encontro, o novo comandante vai indicar as novas diretrizes aos demais 16 generais de quatro estrelas que compõem o Alto Comando, informa o Globo.

Há grande expectativa se o novo comandante vai abordar com seus pares as providências que pretende tomar a respeito do envolvimento ou leniência de militares durante os atos golpistas de 8 de janeiro.

A ordem do Palácio do Planalto é dar andamento às investigações sobre a participação de militares nos ataques à democracia.

O general Tomás foi escolhido para substituir o general Júlio César Arruda, demitido no sábado (21).

Quando no comando, o general Júlio César Arruda se opôs à prisão imediata de golpistas que invadiram as sedes dos Poderes em 8 de janeiro e estavam alojados em um acampamento em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.