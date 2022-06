General Villas Bôas, que pressionou o STF contra Lula, deixa cargo de assessor no governo

A iniciativa de deixar o posto no governo de Jair Bolsonaro se deu a pedido do próprio militar para cuidar da saúde edit

247 - O general Eduardo Villas Bôas, ex-comandante do Exército, deixou o cargo de assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República nesta terça-feira, 21, conforme edição extra do Diário da União.

A iniciativa de deixar o posto no governo de Jair Bolsonaro se deu a pedido do próprio militar para cuidar da saúde. Ele sofre de esclerose lateral amiotrófica (ELA) em estágio avançado.

Em abril de 2018, Villas Bôas discutiu a ideia de admoestar o Supremo Tribunal Federal, que iria julgar um pedido para evitar a prisão do ex-presidente Lula. À época, ele tuitou: “Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do País e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais?”.

Ainda em 2019, Jair Bolsonaro, ao tratar do papel dos militares na sua eleição, afirmou que o general teve papel decisivo e "foi um dos responsáveis" diretos pela sua chegada ao poder. O chefe de governo chegou a admitir, em abril deste ano, que Villas Bôas atuou no golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff. (Com informações do UOL).

