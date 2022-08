Genial/Quaest: 83% dos eleitores querem que Bolsonaro reconheça resultado das eleições

Apoie o 247

247 - A pesquisa Quaest, contratada pela Genial Investimentos e divulgada nesta quinta-feira (4), aponta que 83% dos brasileiros querem o reconhecimento do resultado da eleição de outubro por Jair Bolsonaro (PL), responsável por ameaças de golpe. De acordo com os números, 11% disseram que ele não deve concordar com a apuração final, e 6% não souberam responder. Entre os apoiadores de Bolsonaro, 68% disseram que ele deve reconhecer o resultado, 25% querem que ele não aceite o resultado, e 7% não souberam responder. Os dados foram publicados nesta quinta-feira (4) pelo portal Uol.

Sobre a reunião de Bolsonaro com embaixadores, no último dia 18, quando ele criticou o processo eleitoral, 41% dos entrevistados disseram que diminuem as chances de votar no ocupante do Planalto após o encontro; 26% viram aumentar a possibilidade de voto no pré-candidato; 31% afirmaram que não faz diferença e 2% não souberam ou não responderam.

Foram entrevistados 2.000 eleitores de forma presencial entre 28 e 31 de julho. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02546/2022.

