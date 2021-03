Genoíno: “Meu temor é que consigam fazer autoritarismo por dentro do Estado”

O ex-deputado José Genoíno (PT-SP) alertou para a tentativa de o governo Jair Bolsonaro instrumentalizar dispositivos como a Lei de Segurança Nacional e o protocolo de Garantia da Lei e Ordem. "Bolsonaro já percebeu que até os militares tão buscando uma terceira via à polarização", disse edit

247 - O ex-deputado federal José Genoíno (PT-SP) avaliou que o maior risco para a democracia brasileira é a possibilidade de Jair Bolsonaro manipular dispositivos constitucionais para fazer, por dentro do Estado, mobilizações favoráveis a um golpe no País. A entrevista do parlamentar foi concedida ao Jornal GGN nessa terça-feira (30).

"Meu temor é que consigam fazer autoritarismo por dentro do Estado, constitucionalmente", disse Genoíno, alertando para a tentativa de o governo Bolsonaro instrumentalizar a Lei de Segurança Nacional, o protocolo de Garantia da Lei e Ordem, a lei de Mobilização Nacional, entre outras.

De acordo com o petista, "Bolsonaro já percebeu que até os militares tão buscando uma terceira via à polarização". "Quando você tem o núcleo do Estado sem controle, há perigo para a democracia", afirmou.

