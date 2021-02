Gilmar diz que parcialidade de de Moro será julgada logo depois do Carnaval: “é uma avalanche”

Ministro do STF considera que as revelações da Lava Jato que estão vindo à luz no últimos dias “são informações desorientadoras. É uma avalanche”. Para ele, a operação tornou-se “um setor que cria sua própria constituição”. Ele diz que o julgamento de Moro acontecerá logo após o Carnaval edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes disse nesta terça-feira (9), que a ação sobre a parcialidade do ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro pode ser julgada na semana depois do carnaval. A declaração foi dada em entrevista ao portal Jota . “Estou pensando em julgar isso depois do carnaval”, afirmou.

Segundo Gilmar, são muitos graves as acusações. "Isso tudo indica uma fase do Brasil. A esta altura, quero entender como permitimos isso acontecer. Quanto mais a gente aprofunda, há dois dias parei de ler as coisas e me senti perturbado. São informações desorientadoras. É uma avalanche. Quero saber o que fizemos de errado para que institucionalmente produzíssemos isso, um setor que cria sua própria constituição e opera seguindo seus sentimentos de justiça”, disse.

A ação, que pode anular o processo em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado no processo do triplex, foi interrompida em 2018 por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Na época, votaram contra a suspeição de Moro os ministros Carmen Lucia e Edson Fachin. Faltam votar, além de Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques.

