Gilmar Mendes defende vacinação 'urgente' contra a covid-19 em todo o País

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes defendeu nesta sexta-feira (25) uma campanha de vacinação urgente contra a Covid-19, no momento que países como México e Chile iniciam a imunização em massa e o Brasil não possui plano efetivo no combate ao vírus.

"Vacinas não possuem ideologia. Sua função científica é salvar vidas, como há tantos anos o fazem. Quase 190 mil já se foram pela #COVID19", escreveu nesta sexta-feira, 25, o ministro do STF, em seu perfil no Twitter.

"A imunização é urgente e deve abarcar todo o país. Devemos confiar nos critérios de prioridade estabelecidos pelas autoridades sanitárias", acrescentou.

O conhecimento liberta. Saiba mais