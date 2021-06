Gilmar Mendes e Jair Bolsonaro se reuniram no Palácio da Alvorada

Segundo o jornalista Lauro Jardim, Jair Bolsonaro e o ministro do STF Gilmar Mendes se encontraram no no Palácio da Alvorada, na última terça-feira (15), para um jantar edit

247 - O jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo, informou que Jair Bolsonaro e o ministro do STF Gilmar Mendes se encontraram no no Palácio da Alvorada, na última terça-feira (15), para um jantar.

“Com tantas votações importantes no STF, nomeações pendentes no Judiciário e no Ministério Público, o que não faltou foi assunto” apontou o jornalista.

