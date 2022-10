Gilmar Mendes joga duro contra ofensiva de Bolsonaro para tumultuar eleições

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes se juntou ao seu colega de corte Alexandre de Moraes, presidente do TSE para frear as ameaças sobre a realização das eleições que chegaram a ser gestadas nesta semana por Jair Bolsonaro.

"Gilmar Mendes atuou como interlocutor junto à campanha de Bolsonaro e de representantes de outros poderes, após a denúncia apresentada pelo QG do ocupante do Palácio do Planalto sobre as propagandas eleitorais de rádio. O documento passou a ser usado por apoiadores de Bolsonaro no Congresso para defender o adiamento das eleições", escreve a jornalista Bela Megale em sua coluna no Globo.

O ministro também dialogou com membros do clã Bolsonaro. Em todas as conversas, deixou claro que o Judiciário não admitiria qualquer ameaça à realização das eleições. Afirmou ainda que, “se perderam o senso de justiça, precisariam manter o senso do ridículo”.

