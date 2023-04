Gilmar Mendes nega pedido de liberdade de Anderson Torres

Apoie o 247

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta sexta-feira (28) um pedido de soltura do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Em sua decisão, o ministro Gilmar Mendes disse que o advogado fez o pedido como "instrumento de autopromoção". No caso de Anderson Torres, a defesa dele é feita pelo advogado Eumar Novacki. O pedido para soltar Torres que Gilmar Mendes respondeu foi de autoria do advogado Diego Augusto de Oliveira Melo, com registro da OAB de Pernambuco.

O ministro disse que o pedido desconsidera o "fato básico" do procurador habilitado. "O atravessamento de pleito autônomo desrespeita o profissional da confiança do arguido, configurando comportamento de duvidosa compatibilidade ética."

Já o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu 48h para Anderson Torres se explicar sobre senhas inválidas para PF acessar a nuvem de celular.

A Polícia Federal não conseguiu acessar os dados em nuvem do celular do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres porque ele forneceu senhas inválidas.

Embora seus advogados tenham afirmado que ele estava colaborando com a investigação, fornecendo as senhas de acesso, a atitude de Torres irritou os investigadores, que consideram que o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) está contribuindo para ficar mais tempo preso. Torres está detido desde janeiro, acusado de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro.

