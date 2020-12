Gilmar Mendes quer julgar suspeição de Sergio Moro em fevereiro no STF

Ministro do Supremo havia manifestado intenção de aguardar o retorno das sessões plenárias presenciais para julgar se o ex-juiz atuou com parcialidade contra o ex-presidente Lula, mas diante da incerteza sobre a vacinação no Brasil, deve levar o caso adiante mesmo em sessão remota edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes manifestou a interlocutores a intenção de julgar a parcialidade de Sergio Moro na Corte já em fevereiro, informa reportagem da Veja . A decisão pode levar à anulação do processo em que Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá e devolver seus direitos políticos.

O magistrado havia dito que sua intenção era aguardar o retorno das sessões plenárias presenciais para julgar se o ex-juiz atuou com parcialidade contra o ex-presidente Lula, mas diante da incerteza sobre a vacinação no Brasil, deve levar o caso adiante mesmo em sessão remota.

O julgamento sobre a suspeição de Sergio Moro foi iniciado em dezembro de 2018 na Segunda Turma do STF e contabilizava dois votos – os de Edson Fachin e de Cármen Lúcia – contra a suspeição de Moro quando acabou sendo interrompido pelo pedido de vista de Gilmar Mendes. Cabe a ele decidir quando devolverá a vista ao colegiado e, como presidente da Turma, agendar a data para análise do caso. Além de Gilmar Mendes, faltam votar os ministros Ricardo Lewandowski e Nunes Marques.

