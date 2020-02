Gilmar rebate Bolsonaro: o respeito mútuo entre os Poderes é pilar do Estado de Direito

O ministro do STF Gilmar Mendes usou suas redes sociais para rebater Bolsonaro, que convocou manifestações contra o Congresso Nacional.” A harmonia e o respeito mútuo entre os Poderes são pilares do Estado de Direito, independente dos governantes de hoje ou de amanhã”, diz ele edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes usou sua conta no Twitter nesta quarta-feira (26) para fazer a defesa do Estado Democrático de Direito. Sua fala rebate a ação de Jair Bolsonaro em convocar uma manifestação no dia 15 de março contra o Congresso Nacional.

“A CF88 garantiu o nosso maior período de estabilidade democrática. A harmonia e o respeito mútuo entre os Poderes são pilares do Estado de Direito, independemente dos governantes de hoje ou de amanhã. Nossas instituições devem ser honradas por aqueles aos quais incumbe guardá-las”, diz ele.

