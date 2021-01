Glauber Braga expõe 7 argumentos para esquerda ter candidatura própria no 1º turno da Câmara

Deputado do PSOL afirma que lançar um projeto próprio antes de declarar apoio ao bloco de Rodrigo Maia não é favorecer o candidato de Bolsonaro (vídeo) edit

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) defende a apresentação de uma candidatura própria da esquerda na disputa à presidência da Câmara antes de uma eventual adesão ao bloco de Rodrigo Maia (DEM-RJ), que tem partidos de centro-direita e direita e deve ter Baleia Rossi (MDB-SP) como candidato.

“Numa eleição de dois turnos, você afirma o seu programa no primeiro e reduz danos no segundo”, disse Glauber, que apresenta em um vídeo postado nas redes sociais uma lista de sete argumentos para embasar sua defesa (assista abaixo).

A afirmação de um projeto no primeiro turno não quer dizer de forma alguma contribuir para a eleição de um candidato bolsonarista, uma vez que só se elege no primeiro turno quem tiver 257 votos e a bancada do PSOL não vai certamente contribuir para a candidatura bolsonarista, explicou ainda o parlamentar.

Ele defendeu que a esquerda não pode perder a oportunidade de apresentar seu projeto e ficar nessa falsa polarização entre extrema direita e direita que se fantasia de centro. “A esquerda não pode deixar de mostrar a sua cara”, ressaltou, por fim.

Assista:

Sete argumentos pra ter uma candidatura de esquerda no 1º turno da eleição da presidência da câmara. pic.twitter.com/mKWTn5FBSu — Glauber Braga (@Glauber_Braga) January 1, 2021

