Gleisi busca apoio de Kassab e do PSD a Lula

247 – Depois de avançar na construção de alianças com PSB, Psol, PCdoB, Rede e PV, o Partido dos Trabalhadores agora busca uma aliança com o PSD, de Gilberto Kassab. "Vou procurá-lo após a janela partidária. Entendo as dificuldades do PSD no primeiro turno e vamos respeitar os encaminhamentos do partido", disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), segundo reportagem da Folha de S. Paulo.

"Os partidos têm legitimidade e dever de procurarem se fortalecer, se não, por que existiriam? Admiro a disposição de Kassab de organizar e fortalecer um partido. É o que faço como presidenta do PT", diz Gleisi.

