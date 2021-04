Gleisi cobra “CPI urgente” após grampos de milicianos procurando Bolsonaro: “crime está governando o Brasil”

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), cobrou “CPI urgente” neste sábado (24) ao comentar os grampos divulgados em reportagem do site The Intercept que indicam uma relação entre Jair Bolsonaro e milicianos amigos do ex-capitão do Bope Adriano da Nóbrega.

“Miliciano condecorado por Flávio Bolsonaro, que também empregou sua mãe e ex-mulher, foi chamado de herói por Bolsonaro após morte. Agora escutas sugerem que amigos dele contataram Bolsonaro, e MP Rio não pode mais investigar. CPI urgente, crime está governando o BR”, postou Gleisi no Twitter.

A reportagem de Sérgio Ramalho revela que, logo após a morte de Adriano da Nóbrega, ex-Capitão do Bope e chefe da Milícia Escritório do Crime, cúmplices do miliciano tentaram recorrer a Bolsonaro, que nas conversas por telefone era chamado de “Jair”, “HNI (PRESIDENTE)” e “cara da casa de vidro”, em referência “aos palácios do Planalto, sede do Executivo federal, e da Alvorada, a residência oficial do presidente, ambos com fachada inteiramente de vidro”.

