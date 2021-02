Gleisi: comemorar a prisão de Lula é o resumo de como Lava Jato agiu acima da lei

“Moro e Dallagnol brincaram de justiceiros, colocando em risco seriedade da justiça”, criticou a presidente nacional do PT, deputada Federal Gleisi Hoffmann edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes sociais nesta terça-feira (9) para fazer uma dura crítica aos diálogos arbitrários envolvendo membros da Lava Jato e o uso pessoal da força-tarefa para perseguir seus adversários políticos.

"Comemorar prisão de @LulaOficial é resumo de como Lava Jato agiu acima da lei. Moro e Dallagnol brincaram de justiceiros, colocando em risco seriedade da justiça.“Presente da CIA” é uma frase de Dallagnol que deve ser explicada à sociedade. Fim da farsa tem q ser passada a limpo", disse Gleisi.





Os procuradores da Lava Jato comemoraram a ordem de prisão contra o ex-presidente Lula (PT) em abril de 2018, segundo petição protocolada nesta segunda-feira (8) no Supremo Tribunal Federal (STF) pela defesa do ex-presidente Lula.

O documento apresenta novas provas de que o ex-juiz Sergio Moro entrou em conluio com autoridades estrangeiras na condução do processo que levou à prisão do líder petista.

Segundo reportagem do UOL, os integrantes da força-tarefa da Curitiba afirmaram que a sede da Polícia Federal de Curitiba iria se tornar um “local de peregrinação". O coordenador Deltan Dallagnol comemorou: "Meooo caneco. Não da nem pra acreditar. Melhor esperar acontecer".

