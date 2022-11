Gleisi convida PSD para participar de transição após "ótima conversa" com Kassab

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, formalizou nesta terça-feira o convite para que MDB e PSD façam parte da transição para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, compondo o conselho político e indicando técnicos.

De acordo com o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), existe uma tendência no partido de colaborar , mas ainda será feita uma consulta aos líderes da sigla para dar uma resposta formal ao PT.

Segundo o deputado, o partido deve dar uma resposta possivelmente já na quarta-feira, já que conversas informais vinham sendo feitas na última semana.

Baleia já indicou, no entanto, que o MDB deve apoiar as mudanças no Orçamento que serão propostas por Lula para recompor programas e garantir o Bolsa Família de 600 reais, além do reajuste do salário mínimo acima da inflação.

"Todos nós devemos trabalhar para que haja o cumprimento de compromissos de campanha. O MDB vai colaborar no instrumento que o presidente eleito considerar mais adequado", disse.

Pouco depois, Gleisi tuitou afirmando que teve uma "ótima conversa" com o presidente do PSD, Gilberto Kassab.

"Levei o convite para que o PSD integre o governo de transição e o Conselho Político. O deputado Antônio Brito foi indicado para compor o conselho. Mais tarde o PSD indicará os membros que integrarão o governo de transição", afirmou a deputada petista no Twitter.

