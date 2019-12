Gleisi corrige Bolsonaro: não falta só carne, mas emprego e dignidade

247 - A deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, criticou Jair Bolsonaro neste domingo, 22, que desejou neste sábado, 21, um Feliz Natal aos brasileiros, “mesmo sem carne para algumas pessoas”.

"O povo não preocupa Bolsonaro. Ele quer fazer disputa ideológica e ajudar o mercado através de Guedes. O que tem a ver a Venezuela com o preço da carne e dos alimentos no Brasil? Não é só carne que falta na mesa, falta muita coisa, além de emprego e dignidade", disse a dirigente petista pelo Twitter.

Com o Brasil rejeitando o seu governo (Ibope diz que 53% não aprovam o modo de governar) e o seu destempero aumentando o movimento pela defesa do impeachment por quebra de decoro, Jair Bolsonaro debochou do povo brasileiro ao desejar um "feliz Natal" aos brasileiros, "mesmo sem carne para algumas pessoas".

"Vamos acreditar no Brasil, pessoal. Feliz Natal é um gesto, um simbolismo. Feliz Natal para você, mesmo sem carne para algumas pessoas aí, mas continua com a liberdade e temos outras opções. Outros países, que não tomaram a devida providência, as medidas na hora certa, hoje em dia não têm nem ovo. Nem cachorro tem para comer, na Venezuela", disse Bolsonaro nesse sábado, 21, após jornalistas pedirem que ele enviasse uma mensagem de Natal aos brasileiros (leia mais no Brasil 247).