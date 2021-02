Gleisi defende a anulação de todas as sentenças expedidas por Moro contra Lula

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, ressaltou que todas as sentenças proferidas contra o ex-presidente Lula, no âmbito da operação Lava Jato, devem ser anuladas, incluindo a do sítio de Atibaia edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes sociais neste domingo (7) defendendo que todas as sentenças proferidas contra o ex-presidente Lula, no âmbito da operação Lava Jato, devem ser anuladas, incluindo a sentença do sítio de Atibaia.

"Suspeição de Moro contamina todos processos em q ele atuou contra Lula, inclusive Atibaia, assinado pela juíza do copia-e-cola. É o q diz a lei. Querer anular só o caso triplex e manter Lula s/ direitos é chicana grossa. Igualará STF a Moro, lançando + descrédito s/ o Judiciário", disse Gleisi.

Os ministros da 2ª Turma do STF devem analisar somente o caso da sentença expedida por Moro envolvendo o tríplex do Guarujá. Assim, a condenação de Lula no processo arbitrário do sítio de Atibaia persistirá.

