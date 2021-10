Gleisi lamenta decisão do TSE: colocou tranca numa casa já arrombada

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), criticou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral no julgamento desta quinta-feira (28), que decidiu por unanimidade não cassar a chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão , apesar de os ministros terem explicitado em seus votos a identificação de crime nos disparos em massa de fake news nas eleições de 2018.

“A decisão do TSE sobre a chapa Bolsonaro-Mourão coloca uma tranca em casa que já foi arrombada. O risco que corremos é de que a lei seja desrespeitada novamente se a Justiça Eleitoral não começar a agir desde agora contra a rede de fake news bolsonarista, que segue a todo vapor”, manifestou-se Gleisi.

Também nesta quinta, o TSE determinou a cassação do deputado estadual Fernando Francischini (PSL-PR) por fake news. Gleisi considerou a decisão “pedagógica”.

“Pedagógica decisão do TSE de cassar Fernando Francischini (PSL-PR) por Fake News contra as urnas eletrônicas. É bom que sirva de exemplo para frear as inúmeras mentiras da direita nas redes sociais. A política precisa sair do ódio, mentira e viver o bom debate em prol da sociedade”, escreveu no Twitter.

