Gleisi: mansão de R$6 milhões de Flávio Bolsonaro certamente foi comprada através das rachadinhas

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, apontou em suas redes sociais nesta terça-feira (2) que a compra da nova mansão de Flávio Bolsonaro, avaliada em seis milhões de reais, foi feita através de ações escusas.

“Flavio Bolsonaro diz q mansão de R$6 milhões foi comprada c/ venda de imóvel no Rio. Q certamente foi comprado c/ dinheiro das rachadinhas.Q desfaçatez! Filho d presidente da República, senador, investigado, continuar seus negócios imobiliários, desprezando a crise q passa o povo”, disse Gleisi.





O deputado Paulo Teixeira (PT-SP) pretende iniciar um movimento na Câmara dos Deputados para investigar a origem do dinheiro do senador Flávio Bolsonaro, que é investigado no esquema de corrupção da rachadinha, que consiste em desviar salários de servidores, e está comprando uma mansão nababesca de no mínimo 6 milhões de reais, num terreno de 2,2 mil metros quadrados e 1,1 mil metros quadrados de área construída numa área nobre de Brasília.

"O salário de deputado e de senador não dá para comprar uma casa de R$ 6 milhões, como fez o Senador Flávio Bolsonaro. É preciso investigar a origem do seu patrimônio", diz o parlamentar.

