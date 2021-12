Gleisi propõe pesquisa como critério para escolha do candidato em São Paulo e lembra que Haddad lidera

Apoie o 247

247 – A presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), apontou a solução para o impasse entre PT e PSB em São Paulo, estado em que tanto Fernando Haddad como Márcio França pretendem disputar o governo. “Tem que estabelecer um critério. Conversamos um pouco sobre isso. Um deles poderia ser a questão da pesquisa. Quem estiver na frente seria o candidato. As pesquisas têm indicado o Haddad na frente. Então, temos que chegar com esses critérios de definição”, afirmou ao jornalista Cristian Klein , do Valor, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.

"Hoje, no mais cobiçado colégio eleitoral do país, o critério de quem tem a dianteira nas pesquisas favorece Haddad. Mas o PSB argumenta que Márcio França tem uma rejeição menor, de 16% dos eleitores, enquanto a do petista é de 34%, segundo levantamento do Datafolha divulgado no sábado. Por outro lado, Haddad está à frente de França nos dois cenários em que foram testados juntos. No primeiro, o ex-prefeito obteve 19% das intenções de voto contra 13% do pessebista", informa Klein.

“Pesquisa é um bom critério, mas podemos ter outros complementares. Não chegamos a detalhar, até porque foi a primeira conversa”, disse ainda Gleisi. “Nem nós nem o PSB podemos querer tudo”, afirmou.

