Gleisi reforça apoio do PT ao fora Bolsonaro, após Jair revelar sua intenção de implantar uma ditadura no Brasil

247 – O PT aderiu de vez ao Fora Bolsonaro depois que Jair Bolsonaro revelou que pretende implantar uma nova ditadura no Brasil, ao participar de uma manifestação que pedia a volta do AI-5. "Eu também acho @Haddad_Fernando, chegou a hora do fora Bolsonaro! O PT continuará esse debate em suas instâncias e não faltará ao país", disse ela, em resposta a Fernando Haddad.

"O verme, mais uma vez, diz a que veio. Até quando os democratas suportarão tanta provocação, sem nada fazer? O dia do fora já chegou!", havia dito Haddad, poucas horas antes.

