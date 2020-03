Gleisi representa contra Carla Zambelli e Bia Kicis por incitação e apologia ao crime

Ação foi apresentada ao STF pela deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, após as parlamentares do PSL incentivarem e parabenizarem nas redes sociais uma tentativa de agressão de um casal contra Gleisi neste final de semana edit

Do PT no Senado - A deputada federal e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, ingressou nesta segunda-feira 3, junto ao STF, com representações criminais contra deputadas federais, Carla Zambelli (PSL-SP) e Bia Kicis (PSL-DF), por incitação e apologia ao crime, tipificados nos termos dos arts. 286 e 287 do Código Penal.

As deputadas compartilharam em suas redes sociais, Twitter e Facebook, o vídeo da deputada Gleisi Hoffmann em que tentam agredi-la, tanto moral como fisicamente, por alguns hóspedes em um hotel no Rio de Janeiro.

Nestas publicações, as deputadas representadas parabenizam e incentivam os atos violentos praticados contra Gleisi Hoffmann, incitando que mais atitudes como essas se repitam. A atitude das deputadas extrapolam consideravelmente os limites da liberdade de expressão e da legalidade, enquadrando-se nos tipos penais referidos.