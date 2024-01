Gleisi vê Netanyahu isolado após posição brasileira contra o genocídio em Gaza

Apoie o 247

247 – A deputada Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), fez uma declaração contundente em relação à postura do Brasil diante da crise em Gaza, destacando o isolamento do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu governo de extrema-direita, após a decisão brasileira de apoiar a ação sul-africana contra Israel na Corte Internacional de Justiça contra Israel por genocídio.

"É muito importante o apoio do presidente Lula à ação da África do Sul junto à Corte Internacional de Justiça, contra o genocídio da população palestina pelo governo de Israel. Todo país pode invocar o direito de autodefesa, mas o que ocorre em Gaza é um massacre, uma ação de extermínio de um povo, intolerável pela humanidade. Netanyahu e seu governo de extrema-direita estão a cada dia mais isolados," enfatizou Gleisi Hoffmann.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil respaldou essa posição, emitindo uma nota oficial nesta quarta-feira, anunciando o apoio do país à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça (CIJ) contra Israel por atos genocidas na Palestina.

O presidente Lula, em uma reunião com o embaixador da Palestina em Brasília, condenou os ataques do Hamas, mas ressaltou que tais atos não justificam o uso desproporcional de força por parte de Israel, destacando as alarmantes estatísticas de mortes, desaparecidos e a situação precária da população palestina.

A declaração da deputada Gleisi Hoffmann ecoa a posição do governo brasileiro, que reiterou seu apoio à solução de dois Estados, com um Estado Palestino economicamente viável convivendo lado a lado com Israel em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas.

A CIJ realizará a primeira audiência sobre o caso na quinta-feira (11), e o Brasil se une a várias nações, incluindo Turquia, Jordânia, Bolívia, Venezuela, Malásia e a Organização dos Países Islâmicos, no respaldo à ação legal da África do Sul contra Israel. Confira a posição de Gleisi:

Muito importante o apoio do presidente @LulaOficial à ação da África dos Sul junto à Corte Internacional de Justiça, contra o genocídio da população palestina pelo governo de Israel. Todo país pode invocar o direito de autodefesa, mas o que ocorre em Gaza é um massacre, uma ação… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 10, 2024

