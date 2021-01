Gleisi contesta Baleia e sinaliza que PT pode deixar bloco

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, condenou neste domingo (10) a fala do candidato à presidência da Câmara Baleia Rossi (MDB), blindado Jair Bolsonaro de um processo de impeachment e estremecendo o apoio do PT à sua candidatura, que hoje conta com apoio de siglas da centro esquerda, com exceção do PSOL.

“Dar resposta a crimes do Executivo é o item 3.6 do compromisso de Baleia Rossi c/ oposição. Inclui analisar denúncias de crimes do presidente da República, mesmo q ñ haja acordo p/ aprovar impeachment. Ao negar o q tratamos e fechar essa possibilidade, Baleia perderá votos no PT”, disse Gleisi.

Em entrevista publicada no jornal Folha de S.Paulo, Baleia Rossi disse que “impeachment do presidente traria instabilidade e que independência não é sinônimo de oposição ao governo".

