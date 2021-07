Governo aciona agentes de inteligência em busca de supostas provas contra voto eletrônico

Agentes da Inteligência do governo estão com a missão de encontrar uma história que mostre que há suspeitas sobre a urna eletrônica edit

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles- Agentes da Inteligência do governo estão com a missão de encontrar uma história que mostre que há suspeitas sobre a urna eletrônica — principalmente se for algo relacionado a 2018, quando Bolsonaro disse ter havido fraudes.

A contar por postagens recentes no Twitter de Alexandre Ramagem, diretor da Abin, agentes de Inteligência, entretanto, devem ficar atentos com o risco do viés da confirmação, ou seja, a tendência que todos temos de dar mais valor ou acreditar com mais facilidade no que corrobora nossas opiniões ou crenças.

Escreveu Ramagem:

“Voto auditável significa segurança ao pleito eleitoral e evolução das urnas eletrônicas. Assegura integridade e transparência aos resultados do sufrágio universal.”

