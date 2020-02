Governo Bolsonaro exonera presidente do Inmetro e nomeia militar para o cargo

247 - O governo Bolsonaro acaba de nomear mais um militar para cargo executivo. A presidente do Inmetro Angela Flores Furtado foi exonerada e será substituída por Marcos Heleno Guerson de Oliveira Júnior, com atuação em vários projetos de engenharia ligados às Forças Armadas, incluindo obras no Haiti, quando o Brasil participava das forças de paz da ONU no país. A informaçao é do jornal O Globo.

Cresce o número de militares em postos de comando no governo. Semana passada, o general Walter Souza Braga Netto foi convidado para assumir a pasta da Casa Civil. Com a mudança, todos os ministros que despacham no Palácio do Planalto terão origem militar.