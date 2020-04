Governo Bolsonaro processa Flávio Dino por tentar trazer respiradores da China

Receita Federal afirmou em nota que “tomará providências legais cabíveis contra as pessoas físicas e jurídicas envolvidas, além de representação aos órgãos de persecução penal". O governador Flávio Dino (MA) tem dito que o governo Jair Bolsonaro tem recusado ajuda ao estado edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), vai ser processado pela Receita Federal após tentar importar 107 respiradores da China cruzando a carga pela Etiópia. A estratégia do dia 14 de abril foi adotada como necessária uma vez que outras entregas de equipamentos médicos foram boicotadas por Jair Bolsonaro ou pelos Estados Unidos. A informação é da Coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

A Receita afirmou em nota que a operação foi "realizada sem o prévio licenciamento da Anvisa e sem autorização da Inspetoria Receita Federal em São Luís, órgão legalmente responsável por fiscalizar a importação das mercadorias”.

O órgão enfatizou que vai “adotar providências legais cabíveis contra as pessoas físicas e jurídicas envolvidas, promovendo os competentes procedimentos fiscais, além de representação aos órgãos de persecução penal".

A Infraero registrou boletim de ocorrência na quarta-feira (15). Os equipamentos não serão retirados do governo do Maranhão para que as pessoas que os estão utilizando não sejam prejudicadas.

