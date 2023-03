"Governo Lula não se curvará ao crime organizado", diz Alckmin, após o caso PCC

Apoie o 247

247 – O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, comentou, em suas redes sociais, a Operação Sequaz, da Polícia Federal, que prendeu suspeitos de planejar atentados a autoridadees públicas. "Parabéns ao Ministério Público de São Paulo, ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal por esse importante trabalho. Como mostrou a imprensa, essa facção planejava uma série de atentados. Na lista de ameaçados constava o meu nome. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Ao tempo que fui governador do estado de São Paulo, outras investigações já tinham revelado ameaças desse tipo direcionadas a mim e aos meus secretários de estado. As razões para isso são muito claras. Ao longo dos anos, trabalhamos incansavelmente, inclusive em parceria com os governos do presidente Lula para melhorar a segurança de São Paulo", disse ele.

"Claro que este trabalho incomoda o crime organizado. Mas o governo do presidente Lula não se curvará diante de ameaças criminosas como essa. O Estado brasileiro não admitirá ameaças à ordem pública e nem ameaças à sua população", acrescentou. Confira:

