Governo Lula "não tem base" para votações no Congresso, diz Lira

Presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que governo Lula foi eleito com uma "margem de votos mínima" e precisará ter “bom senso” ao negociar com o Congresso edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou, nesta segunda-feira (6), que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não possui uma base sólida no Congresso Nacional para aprovar votações de interesse do Palácio do Planalto.

“Nós teremos um tempo para que o governo se estabilize internamente. Porque, hoje, o governo ainda não tem uma base consistente nem na Câmara, nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matéria de quórum constitucional”, disse Lira durante um evento promovido pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), de acordo com o jornal O Globo.

Ainda segundo Lira, o eleitorado nacional elegeu um presidente com perfil diferente do Congresso, que seria liberal, e que a estabilidade depende de acordos com os partidos de centro. "Nós vamos ter um termômetro claro de como as coisas funcionarão dentro do Congresso Nacional”, disse.

Ainda segundo ele, o governo atual foi eleito com uma "margem de votos mínima" e precisará ter “bom senso” para negociar com o Congresso.

