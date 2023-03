Governo Lula prepara PL para barrar militares da ativa em cargos eletivos ou ministérios

O ministro da Defesa, José Múcio, discutiu o assunto com o presidente Lula edit

247 - O ministério da Defesa está preparando uma minuta de um projeto que visa impor a obrigação de militares deixarem as Forças Armadas ou passarem para a reserva caso tenham intenção de se candidatar a cargos eletivos ou assumir pastas, informa O Globo.

Segundo a publicação, o ministro José Múcio discutiu o assunto com o presidente Lula, que o autorizou a avançar com a iniciativa. Ele também abordou o assunto com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Atualmente, é permitido aos membros das Forças Armadas se afastarem das suas atividades para disputar cargos eletivos e retornar ao final do processo eleitoral. A Constituição prevê que, se o militar possuir mais de dez anos de serviço e for eleito, será automaticamente transferido para a reserva remunerada no momento da diplomação.

