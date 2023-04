Governo Lula quer que Nikolas Ferreira responda pelo crime de transfobia e tenha mandato cassado

Apoie o 247

247 - Uma nota técnica elaborada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania recomenda que a Justiça inicie o julgamento pela cassação e o prosseguimento das análises dos processos contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) após seus discursos transfóbicos.

No documento assinado pelo ministro Silvio Almeida, a pasta classifica a conduta do deputado passível de "responsabilização criminal". A nota descreve a fala de Nikolas como uma "transfobia recreativa, discurso de ódio e violência política de gênero".

De acordo com reportagem de O Globo, a recomendação que seja dado andamento às apurações também pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A pasta diz que a nota será enviada também para o Conselho Nacional do Ministério Público, à Polícia Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, à Defensoria Pública da União, aos representantes do Poder Legislativo e aos representantes das empresas de plataformas digitais com atuação no território nacional.

No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fez um discurso transfóbico na Câmara. O parlamentar foi à tribuna da casa e colocou uma peruca loira. Ele disse que "se sente mulher", é a "deputada Nicole" e "tem lugar de fala".

