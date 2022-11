Grupo da Defesa da transição contará com ex-comandantes das Forças Armadas, diz Mercadante

Apoie o 247

ICL

247 - O coordenador dos grupos técnicos da transição, Aloizio Mercadante, afirmou nesta quarta-feira (23) que o grupo de Defesa deve ser composto também por ex-comandantes das Forças Armadas.

Mercadante salienta a necessidade de compromisso com o Estado democrático de direito.

"Em relação às Forças Armadas, tivemos contato com vários militares da alta hierarquia das Forças Armadas. Estamos em processo de constituição de um grupo de trabalho, que vai constar alguns ex-comandantes das forças e outras lideranças importantes, principalmente aquelas que têm compromisso. Um Exército, uma Marinha e uma Aeronáutica profissional,republicano, que respeita o Estado Democrático de Direito, profissionalizado, desideologizado e não partidarizado, que é o que nos interessa. A exemplo do que o governador mencionou sobre Polícia Militar, isso vale para todos profissionais do Estado brasileiro especialmente aqueles que são armados", disse Mercadante, conforme reportagem do Globo.

A declaração foi dada durante coletiva de imprensa do grupo de Justiça e Segurança Pública.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.