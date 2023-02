Grupo de Puebla reafirma: "afastamento de Dilma em 2016 foi golpe"

De acordo com o fórum político, impeachment de Dilma foi o "início de uma escalada fascista" no Brasil edit

247 - O Grupo de Puebla, formado por 39 líderes de esquerda, afirmou que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016 foi um "golpe". Segundo o Grupo de Puebla, o impeachment de Dilma foi o "início de uma escalada fascista" no Brasil. Disse que o episódio não deve ser "normalizado ou esquecido".

Em 2016, Dilma foi inocentada pelo Ministério Público Federal (MPF) e por uma perícia feita por técnicos do Senado.

O fórum político disse que o mundo "está alarmado" com o "violento ataque fascista contra a democracia e as instituições brasileiras".

Leia a íntegra da nota:

“Defender a democracia exige não esquecer os ataques recebidos

“O afastamento da presidente Dilma Rousseff em 2016 foi um golpe, um ataque à democracia brasileira, e isso não pode ser normalizado ou esquecido. Hoje, quando o mundo está alarmado com o violento ataque fascista contra a democracia e as instituições brasileiras, não se pode esquecer que o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, vestido com uma suposta legalidade, foi o início de uma escalada fascista contra a democracia e as instituições democráticas brasileiras. Um acontecimento político de enorme magnitude e consequências, que renasce nos atos de violência e destruição que o mundo presenciou há algumas semanas em Brasília.

“O Grupo de Puebla denuncia mais uma vez que o afastamento da presidenta Dilma Rousseff foi um golpe de Estado, o que não pode ser endossado sob nenhum argumento democrático. Exalta também que uma centena de advogados tenham chamado a atenção da sociedade brasileira para não esquecer esses fatos e não relativizá-los. A aceitação dessa aberração democrática lançou as bases para o surgimento de discursos fascistas que, com ações violentas e desestabilizadoras, negam a democracia e as instituições que a sustentam.

“O Grupo de Puebla também reitera sua permanente solidariedade com a presidenta Dilma Rousseff e agradece a permanente disposição da presidenta em contribuir com as lutas democráticas de nosso continente e de seu próprio povo”.

Veja agora os líderes que fazem parte do Grupo de Puebla:

Rafael Correa , ex-presidente do Equador;

, ex-presidente do Equador; Pepe Mujica , ex-presidente do Uruguai;

, ex-presidente do Uruguai; Manuel Torrijos , ex-presidente do Panamá;

, ex-presidente do Panamá; Cecília Nicolini , Argentina;

, Argentina; Alicia Barcena , México;

, México; Marco Enriquez-Ominami , Chile;

, Chile; Andrés Arauz , Equador;

, Equador; Ana Isabel Prera , Guatemala;

, Guatemala; Karol Cariola , Chile;

, Chile; Mônica Xavier , Uruguai;

, Uruguai; Ricardo Patino , Equador;

, Equador; Daniel Martinez , Uruguai;

, Uruguai; Gabriela Rivadeneira , Equador;

, Equador; Carlos Sotelo , México;

, México; Carlos Ominami , Chile;

, Chile; Aida García Naranjo , Peru;

, Peru; Hugo Martínez , El Salvador;

, El Salvador; Adriana Salvatierra , Bolívia;

, Bolívia; Clara López , Colômbia;

, Colômbia; Camilo Lagos , Chile;

, Chile; Esperanza Martinez , Paraguai;

, Paraguai; Ivan Cepeda , Colômbia; e

, Colômbia; e Guillaume Long, Equador.

