Haddad agradece França por apoio: “você será o nosso senador”

247 - O pré-candidato do PT ao Palácio dos Bandeirantes, Fernando Haddad, agradeceu nesta sexta-feira, 8, o apoio de Márcio França (PSB), que decidiu recuar da disputa e se lançar à corrida por uma vaga no Senado.

Em nota, o ex-prefeito de São Paulo disse que o anúncio do ex-governador é “histórico”.

“Márcio, muito obrigado por suas palavras e por seu apoio. Tenho certeza de que São Paulo e o Brasil se juntam a mim nesse agradecimento. Esse é um momento histórico para todos nós. A nossa união a favor da democracia e do nosso povo é fundamental para mudarmos o rumo do nosso país e do nosso estado. Juntos, eu, você, o Alckmin, o Lula e o povo brasileiro vamos espantar o fantasma da fome, do desemprego, da desesperança e da inflação. Juntos vamos devolver o Brasil aos brasileiros e São Paulo ao povo paulista”.

Haddad afirmou ainda que França terá o apoio do PT na disputa pela vaga no Senado. O petista declarou que o pessebista será o “nosso” senador. (Com informações da CNN Brasil).

