Haddad chama Bolsonaro de genocida e o desafia: "seja homem, manda a polícia aqui"

247 – O ex-prefeito Fernando Haddad chamou Jair Bolsonaro de genocida, como têm feito milhões de brasileiros todos os dias nas redes sociais, o desafiou a mandar a polícia na sua casa. "Hoje, o [governador] João Doria chamou Bolsonaro de genocida. Processa o Doria, pô. Seja homem", desafiou Haddad, durante live realizada pela TVT. "O Bolsonaro não tem coluna vertebral. Ele manda a Polícia Federal na casa do menino bem-sucedido, de um youtuber. O governador do estado o chamou de genocida. Eu o chamei mil vezes. E ele manda a PF na casa do youtuber? Por que não manda a polícia aqui? Vai mandar a PF na casa do menino?", completou.

Alvo do bolsonarismo com base na Lei de Segurança Nacional, Felipe Neto agradeceu a Haddad pelo gesto. Confira o tweet de Felipe Neto, inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

Lembrem-se daqueles que colocaram tudo em risco em nome de lutar pela democracia, liberdade e justiça.



Obrigado, @Haddad_Fernando https://t.co/I13cWKNpVi March 17, 2021





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.