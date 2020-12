Haddad: Ciro, Doria e Huck disputam a noiva, que é o DEM, para a eleição de 2022

"Eu vejo o DEM com três noivos. O DEM parece que é a noiva do pedaço, né? Então, tanto o Ciro, quanto do Doria, quanto o Huck querem o DEM. E não sei quem vai conseguir conquistar a noiva", afirmou o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad edit

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) afirmou nesta quarta-feira (2) que o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), o governador João Doria (PSDB-SP) e o apresentador Luciano Huck disputarão o apoio do DEM para a eleição presidencial de 2022.

"Eu vejo o DEM com três noivos. O DEM parece que é a noiva do pedaço, né? Então, tanto o Ciro, quanto do Doria, quanto o Huck querem o DEM. E não sei quem vai conseguir conquistar a noiva. E também não sei quem não conquistar a noiva se vai arrumar outra noiva para se cacifar", disse o ex-presidenciável em entrevista a Dri Delorenzo e a Renato Rovai, no Fórum Onze e Meia.

De acordo com o ex-prefeito, também é difícil saber quais partidos do Centrão devem apoiar uma eventual candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro. "Também não sei quais os partidos do centrão vão ficar com o Bolsonaro e quais não vão. O Centrão deixa para decidir na última hora, não faz aposta antes da roleta girar, ele faz quando a roleta está quase parando".

