Haddad diz que golpe contra Dilma, fraude de Bolsonaro e semipresidencialismo são três dimensões do ataque à soberania popular

Ex-prefeito Fernando Haddad rebateu editorial do jornal Estado de S.Paulo que defendeu nesta segunda-feira a proposta do semipresidencialismo como "um benefício ao ao país". Haddad diz que a proposta de o Congresso escolher o chefe de governo coloca em xeque a soberania popular

O Ex-prefeito Fernando Haddad usou suas redes sociais para rebater o editorial do jornal Estado de S.Paulo, que defendeu nesta segunda-feira (19) a proposta do semipresidencialismo como "um benefício ao ao país".

Segundo Haddad, “o impeachment sem crime [golpe contra Dilma Rousseff em 2016], a fraude eleitoral de 2018 e o semipresidencialismo são três atos da mesma peça de teatro”.

“A vítima é a mesma: a soberania popular. Imagine o Congresso escolher o chefe de governo”, acrescentou o petista.

O editorial do Estado de S.Paulo ainda citou aspas de Michel Temer, peça chave no golpe de estado em 2016, para ressaltar a proposta do semipresidencialismo. “Mantida a maioria, o Gabinete governa. Perdendo-a, cai o governo”, disse Temer.

