Haddad diz querer começar governo com programa forte de combate à miséria e à extrema pobreza

247 - O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, declarou nesta terça-feira (14) que, se eleito, uma das principais ações do seu governo será a construção de programa de combate à miséria e à extrema pobreza.

“Eu gostaria de começar o governo com um programa forte de combate à miséria e à extrema pobreza.”

Haddad destacou a importância do trabalho alinhado entre o governo do estado e as prefeituras para tirar mais famílias da linha da extrema pobreza.

“Defendo uma coordenação estadual de apoio às prefeituras para amparar as famílias que estão ao relento neste momento. É muita gente (+)”, escreveu Haddad no Twitter.

Pesquisa realizada pela Exame e divulgada no último dia 8 de junho mostra que o ex-ministro Fernando Haddad (PT) segue como o candidato favorito dos paulistas para assumir o governo do estado.

O petista aparece com 27% das intenções de voto. A novidade é no segundo lugar: Tarcísio de Freitas (Republicanos) subiu para 17% e Márcio França (PSB) caiu para 14%.

