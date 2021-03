Haddad diz ter sido sondado por Lula para ser seu vice em 2022: "para mim, seria honroso"

247 - O ex-prefeito Fernando Haddad respondeu positivamente a um convite feito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser o seu vice em 2022, caso recupere seus direitos políticos e possa disputar a eleição presidencial. “Para mim, seria honroso”, disse Haddad, segundo o jornalista Guilherme Amado, da revista Época.

De acordo com a reportagem, a conversa entre Lula e Haddad teria acontecido em dezembro do ano passado. Na ocasião, Haddad teria avaliado que, apesar de considerar o convite como uma “honra” talvez fosse melhor que uma chapa presidencial encabeçada pelo ex-presidente tivesse como vice um nome indicado por outro partido do campo progressista.

"Não sei se convém para ele. Para mim, seria honroso. Se pudesse ampliar a aliança para um nome de fora do PT, uma reedição da dobrada de 2002 (com José Alencar na vice, pelo então PL)... Há várias fórmulas", disse Haddad à reportagem.

A recuperação dos direitos políticos de Lula depende do julgamento do habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente, que aponta uma suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para julgá-lo.

O caso, que será julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ainda não tem data marcada para ir ao plenário da Corte.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.