Haddad e Alckmin selam pacto eleitoral contra o PSDB em São Paulo

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – "Adversários do governador João Doria, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) discutem um pacto para a eleição ao governo de São Paulo em 2022 em que ambos devem ser candidatos. Alckmin já anunciou que pretende mudar de partido", informam os jornalistas Sérgio Roxo e Gustavo Schmitt, em reportagem publicada no jornal O Globo.

"Nos encontros, o ex-governador e o ex-prefeito se comprometeram com uma campanha limpa e também fizeram projeções sobre cenários de segundo turno. Foi aventada a possibilidade de ambos estarem na etapa final da disputa e de um dos dois enfrentar o atual vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato de Doria. Caso se confirme a segunda hipótese, a expectativa é que um conte com o apoio do outro", informam os repórteres.

"Sempre nos demos bem. Nos encontramos e combinamos de fazer uma campanha civilizada, torcendo para estarmos nós dois no segundo turno. Se não for possível, e o adversário for o candidato do Doria ou o do (Jair) Bolsonaro, espero que contemos um com o apoio do outro", disse Haddad. "Sempre me dei bem com Haddad. Ele foi prefeito e eu governador e tivemos relação respeitosa, de interesse público. Mas agora não tratamos de apoio político", pontuou Alckmin.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE