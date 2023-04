Haddad e Campos Neto se reúnem para discutir o arcabouço fiscal

Apoie o 247

247 - Nesta segunda-feira (03/04), às 17h, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, terão sua primeira reunião desde o anúncio formal da nova regra fiscal elaborada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O encontro é uma estratégia para dirimir os conflitos entre o banco estatal e o governo. As relações entre o Planalto e o BC estão estremecidas devido à taxa básica de juros, a Selic. Embora o governo tenha criticado duramente o percentual de 13,75%, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu mantê-lo na última reunião realizada em 22 de março.

De acordo com reportagem do Metrópoles, a reunião, que ocorrerá na sede do ministério, em Brasília, vai contar com a presença do secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, e de quatro diretores do BC: Otávio Damaso (diretor de Regulação), Carolina Barros (diretora de Administração), Fernanda Guardado (diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos) e Diogo Guillen (diretor de Política Econômica).

