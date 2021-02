Haddad e Gleisi reúnem-se com Kalil e iniciam conversas do PT com o centro

A presidente do PT, Ferando Haddad e outros líderes do partido estarão com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil ((PSD), na próxima quinta-feira, na capital mineira. A reunião marca o início das conversas do PT com o centro político edit

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) e Fernando Haddad irão se encontrar na próxima quinta-feira (25) com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), que estuda uma candidatura ao governo do estado. Outros dirigentes também participarão do encontro, como o ex-ministro Luiz Dulci. É o primeiro gesto de abertura do diálogo formal do PT com as forças políticas de centro.

Kalil tem sido o político de centro que mais tem se destacado no combate ao negacionismo do governo Bolsonaro, com quem tem mantido inúmeros conflitos para garantir condições mínimas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus em Belo Horizonte.

"Presidentes foram desrespeitosamente levados à prisão por muito menos. Nada é mais importante que uma vida", declarou o prefeito de Belo Horizonte em 25 de janeiro passado. "Nós fomos muito mal conduzidos no caso da pandemia. Seria uma cretinice muito grande achar que o governo do Brasil levou essa pandemia como deveria ser levada".

Em entrevista à TV 247, Fernando Haddad revelou no último dia 4 de fevereiro que teve uma conversa com o ex-presidente Lula, em que ele lhe pediu para já começar a se mover como candidato a presidente em 2022. A informação é do jornal O Globo em matéria publicada nesta terça-feira (23).

